The Batman: Jonah Hill come villain scatena la curiosità dei fan

È stato Deadline a confermare che Jonah Hill è vicinissimo a interpretare un villain in The Batman e i fan non possono fare a meno di chiedersi chi.

Il cast del cinecomic Warner si va via via componendo, come testimoniano anche le trattative in corso con Jeffrey Wright, e mentre si cerca ancora una degna Catwoman per il Batman Robert Pattinson, spunta di nuovo il nome di Jonah Hill. Che si era già fatto timidamente avanti subito dopo l'annuncio del protagonista, e sembra che ora all'ingaggio manchi davvero poco, anche perchè sappiamo che Warner ha fatto a Hill una richiesta precisa: dovrà essere lui il cattivo del film. Già, ma quale? Si chiedono i fan da diverse ora, anche perchè a Gotham City c'è solo l'imbarazzo della scelta su quel versante.

Obvious choice: The Penguin



Less obvious but still fun choice: Clayface https://t.co/ztpWvdLrYV — Captain Midnight (@midnightcap) September 23, 2019

Naturalmente esiste già da qualche parte una classifica che sta prendendo via via in considerazione tutte le proposte dei fan, a cominciare dal Pinguino, che sembra essere al momento l'opzione più gettonata. Anche se c'è chi lo vedrebbe bene anche nella parte di Clayface.

Naturalmente non sono tutti d'accordo, da chi si è messo praticamente a pregare i produttori di non affidare a Jonah Hill il Pinguino perchè John Cera sarebbe molto più adeguato alla parte, fino a chi accetterebbe di guardare The Batman solo a patto che Hill potesse interpretare l'Enigmista.

I'm not a huge fan of reboots but if you happened to make an awkward narcissist Riddler in a sort of SAW-like bid for attention played by Jonah Hill, I'd be in https://t.co/vqphAnxTqF — Sam Sykes (@SamSykesSwears) September 23, 2019

Please surprise me and cast him as ANY villain other than Penguin. Do it. https://t.co/UNz872kMnj — Andrien Gbinigie (@EscoBlades) September 23, 2019

Honestly if the don’t cast him as Penguin that’s fine. But if it’s not Jonah Hill then you have to cast Michael Cera as Penguin. — 𝙳𝚊𝚗 𝙷𝚎𝚟𝚒𝚊 🤾‍♂️ 𝕋𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙𝕔𝕠𝕟 (@DanHevia) September 23, 2019

WE LIVE IN A TIME WHERE JONAH HILL IS MOST LIKELY GONNA BE THE FUCKING PENGUIN TO ROBERT PATTINSON’S BATMAN pic.twitter.com/QLEnxFlB58 — a dirty pervy angry messed up woman (@fiImsis) September 23, 2019

E in mezzo ai soliti che restano ancora molto scettici sulla scelta di Robert Pattinson come Batman, c'è anche chi crede di aver proprio capito quale sarebbe il ruolo ideale per Jonah Hill: la conturbante Catwoman.