Se Joker incontrasse Batman: ecco la sua reazione secondo Joaquin Phoenix

Joker: un'immagine di Joaquin Phoenix

Cosa potrebbe accadere durante il primo incontro tra Joker e Batman? La domanda è stata posta a Joaquin Phoenix, impegnato in questi giorni in un vero tour de force promozionale sul film che qualche settimana fa ha vinto, a sorpresa, il prestigioso Leone d'oro al Festival di Venezia, trasformandolo così in un frontrunner agguerritissimo per la prossima stagione degli Oscar.

A fare la domanda sulle possibili reazioni di Joker di fronte al supereroe di Gotham City è stato il giornalista Jake Hamilton e per fortuna, almeno stavolta, l'attore non ha reagito male - nei giorni scorsi Joaquin Phoenix è scappato dall'intervista su Joker. Anzi il quesito ha attirato l'attenzione dell'attore che ci ha pensato un po' su prima di dare una risposta: "Non ci avevo pensato. Mi sentirei sotto pressione, eccitato, ho di fronte a me una energia di quel genere e vorrei in qualche modo ricambiare. Ma non so di preciso quale sarà la sua reazione. Certo immagino che sarebbe molto elettrizzato".

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

Il film - qui trovate la nostra recensione di Joker - uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre, un giorno prima rispetto agli Stati Uniti, ma ha già alimentato, grazie anche alle ottime recensioni, le attese da parte degli spettatori che non vedono l'ora di poter vedere quello che è uno dei film più attesi dell'autunno 2019, una rivisitazione delle origini di uno dei più noti villain di Batman e godersi l'interpretazione di Phoenix, anche questa in predicato per la statuetta dorata.