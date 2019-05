The Batman: Robert Pattinson protagonista? Manca l'ufficialità, Hoult l'alternativa

La notizia l'ha lanciata Variety poche ore fa, Robert Pattinson sarebbe stato scelto da Warner Bros. come protagonista di The Batman. Deadline ha raffreddato gli entusiasmi, l'accordo non è ancora concluso anche se Pattinson sarebbe la prima scelta dello studio, seguito nella shortlist da Nicholas Hoult.

Berlino 2018: Robert Pattinson durante le interviste sul red carpet di Damsel

Secondo Variety il Batman in versione giovane detective auspicato da Matt Reeves, regista di The Batman, avrà il volto di Robert Pattinson. Le fonti sostengono che l'accordo non è ancora concluso, ma Pattinson sarebbe la prima scelta dello studio e a quanto pare la firma del contratto avverrà molto presto. Per adesso Warner Bros. non ha commentato la notizia.

La pre-produzione di The Batman prenderà il via in estate. Matt Reeves, al momento, è ancora impegnato nella seconda stesura dello script. Warner Bros. non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale per The Batman, ma a quanto pare le riprese dovrebbero prendere il via a fine 2019 o nei primi mesi del 2020.

Se confermato, Robert Pattinson sarà il sesto attore a indossare i panni di Batman e raccoglierà l'eredità del collega Ben Affleck, che lo ha interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Il prossimo film di Robert Pattinson sarà il nuovo misterioso progetto di Christopher Nolan. Nel prossimi giorni l'attore inglese sarà ospite del Festival di Cannes con The Lighthouse, dove recita al fianco di Willem Dafoe.