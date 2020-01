The Batman: Robert Pattinson si scusa per aver detto che Batman non è un supereroe

Il protagonista di The Batman Robert Pattinson fa retromarcia e si scusa delle dichiarazioni azzardate secondo cui Batman non sarebbe un supereroe.

La star di The Batman, Robert Pattinson, fa retromarcia e si scusa per aver dichiarato che Batman non è un supereroe. Mentre sono in corso in Inghilterra e Scozia le riprese del cinecomic di Matt Reeves, la sua star fa dietrofront saggiando quanto sia difficile indossare la divisa del supereroe.

Nel corso di un'intervista di qualche tempo fa, Robert Pattinson ha azzardato una dichiarazione secondo cui per lui Batman non sarebbe un vero supereroe visto che non possiede poteri magici. Le parole dell'attore hanno, però irritato i fan del personaggio Dc al punto da spingerlo a scusarsi pubblicamente nel corso di un'intervista con Time Out in cui ha dichiarato:

"Non sono esperto in materia, ma ho fatto arrabbiare un sacco di persone. Curioso. Non capisco ancora a fondo l'argomento. Okay, è un supereroe, mi dispiace! IL prossimo titolo: 'Pattinson fa marcia indietro: Batman è un supereroe. Si rimangia tutto.'"

The Batman: il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic?

Poche ore fa il regista Matt Reeves ha diffuso la prima foto dal set di The Batman, attualmente in lavorazione. La trama del film è ancora top secret, ma da quanto sappiamo finora al centro della storia troveremo un giovane Bruce Wayne dalle spiccate doti investigative alle prese con una fitta Rogues' Gallery di villain che include Catwoman, Pinguino, Enigmista e il boss Carmine Falcone. The Batman dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia sull'Uomo Pipistrello e arriverà al cinema il 25 giugno 2021.