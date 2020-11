The Batman, Robert Pattinson: "A ogni ciak affronto i miei demoni"

La star di The Batman, Robert Pattinson, si confessa descrivendo in dettaglio il processo creativo che lo ha portato a dar vita a una nuova versione di Bruce Wayne affrontando i suoi demoni.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Robert Pattinson, attualmente impegnato nelle riprese di The Batman, ha riflettuto sul proprio metodo di costruzione dei personaggi spiegando a Vanity Fair France:

"Gli elementi che sto usando per The Batman sembrano fragili paragonati all'importanza del progetto. Conversazioni avute con amici intimi, sogni. Questo è il segreto di un attore che affronta il peso di un progetto impegnativo... Per The Batman, o per Tenet, sei circondato da un numero gigantesco di tecnici e quando senti 'Andiamo Robert... Azione!' ti devi dimenticare questa massa di persone e recitare solo con te stesso e con i tuoi pensieri, devi affrontare i tuoi demoni".

L'attore prosegue: "Sono eccitato quando devo affrontare la tensione del set, le attese disordinate di tutte quelle persone che si trasformano in un dialogo con me stesso. Si tratta di un sentimento emozionante e orribile al tempo stesso, essere quella piccola merda che deve affrontare una struttura così gigantesca. Ci penso, a queste cose, poco prima di girare."

In The Batman, diretto da Matt Reeves, Robert Pattinson interpreterà una versione inedita di Bruce Wayne, più giovane e inesperto, che esercita le sue doti di detective mentre fa i primi passi come vigilante combattendo il crimine organizzato a Gotham City:

"Prima guardo al personaggio e ai miei punti in comune con lui, a come inventare nuove sfumature rendendolo più complesso. Batman è un ruolo che mi ha costretto a imparare l'ambiguità, con lui è fuori questione interpretare un personaggio univoco. Si tratta di una persona che vive due condizioni diverse allo stesso tempo, è stata una bella sfida."

Le riprese di The Batman proseguiranno in Inghilterra fino a febbraio 2021. Il film uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.