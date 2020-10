Da Robert Pattinson a Chris Evans, le star svelate da chi le ha incontrate in aeroporto

Ecco come sono Robert Pattinson, Chris Evans e altre star secondo una ex dipendente di un aeroporto che li ha incontrati di persona, mettendo loro i voti.

Una ragazza su Tik Tok ha dato i voti ad alcune star internazionali, come Chris Evans e Robert Pattinson, classificandole in base ai loro atteggiamenti in aeroporto, quindi lontano dai riflettori, ricordando la sua esperienza nel periodo in cui lavorava allo scalo di Los Angeles. Se Evans e Pattinson si sono dimostrati dei gentleman, non si può dire altrettanto di Zac Efron.

Il mondo del cinema e della musica è costellato da star che fanno sognare ad occhi aperti milioni di persone nel mondo ma, come la vita ci ha insegnato nel corso degli anni, non è sempre oro ciò che luccica. Lo sa bene Cindy, utente di Tik Tok che ad agosto ha iniziato a pubblicare una serie di video nei quali racconta le sue esperienze a contatto con i personaggi famosi nel periodo in cui lavorava all'aeroporto di Los Angeles.

Stranger Things: una scena della terza stagione con Gaten Matarazzo

La ragazza ha quindi dato i voti a queste celebrità in base al loro comportamento, rivelando così il loro lato più privato, quello che magari non traspare attraverso lo schermo. Per quanto riguarda l'universo musicale, la rapper Nicky Minaj si è beccata un bel 2: "A malincuore, devo dirvi che Nicki Minaj si è comportata da vera stronza. E pensare che prima di incontrarla ero una sua fan" ha dichiarato Cindy, spostando poi l'attenzione verso il mondo delle serie tv. Matthew Gray Gubler, attore di Criminal Minds, è stato molto disponibile, "Una persona fantastica" secondo l'influencer che ha promosso anche Gaten Matarazzo, giovane attore di Stranger Things, che in aeroporto si è dimostrato molto gentile con tutti.

Chris Evans e Robert Pattinson al Festival di Toronto 2019

Quel momento imbarazzante: Zac Efron nei panni di Jason in una scena del film

Di tutt'altro genere è stato l'atteggiamento della modella Kendall Jenner, rivelatasi davvero arrogante: "Ogni volta che l'ho incontrata, non si è mostrata amichevole con nessuno". Promossi invece a pieni voti Chris Evans e Chris Hemsworth, Captain America e Thor sul grande schermo, che in presenza di Cindy si sono comportati da veri gentiluomini. Molto simile è stato poi l'atteggiamento di Orlando Bloom e Robert Pattinson: 10 e lode per entrambi, con l'attore di Pirati dei Caraibi che è stato definito "adorabile e divertente". Bocciato senza pietà, infine, Zac Efron: l'idolo delle ragazze raccoglie soltanto un 5 in pagella a causa del suo atteggiamento "presuntuoso". A tal proposito, l'utente di Tik Tok ha raccontato di quando, in aeroporto, l'interprete di High School Musical si è infastidito alla richiesta di mostrare il passaporto, poiché a quanto pare sarebbe dovuta bastare la sua faccia per far capire chi lui fosse.