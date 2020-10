The Batman: le riprese dureranno fino al 2021, le foto dal set di Chicago

Colin Farrell ha svelato che le riprese di The Batman si concluderanno a febbraio 2021, nel frattempo trapelano nuove foto dal set di Chicago, dove è in azione la seconda unità.

Le riprese di The Batman dureranno fino al febbraio 2021 per permettere a Matt Reeves di ultimare la lavorazione dopo i numeroso stop legati all'emergenza sanitaria. Il grosso del film verrà girato in Inghilterra, ma in rete sono apparse anche le foto del set di Chicago, che servirà a rappresentare Gotham City sullo schermo.

The Batman: l'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrrell

Una volta concluse le riprese, il regista Matt Reeves avrà a disposizione 13 mesi per completare la post-produzione di The Batman, in vista dell'uscita nei cinema fissata per marzo 2022.

Colin Farrell, interprete del villain Oswald Cobblepot, alias Pinguino, ha rivelato in un'intervista nello show radiofonico di Paul McCloon:

"Hanno avuto qualche intralcio nel cammino qualche settimana fa, forse ne avete sentito parlare. Adesso le riprese sono di nuovo in corso. Ho ricominciato dopo uno stop di sette mesi, e continuerò a girare fino a febbraio. Poi avremo finito."

The Batman verrà girato per lo più nel Regno Unito, ma una seconda unità formata da stunt performers e membri della troupe è stata inviata a Chicago per girare alcune sequenze aggiuntive che includono un inseguimento in motocicletta per le strade di Gotham City. Come hanno rivelato alcune foto da set, Chicago/Gotham sarebbe ricca di easter egg e riferimento all'universo dei fumetti. Una foto dal set di The Batman suggerirebbe perfino l'arrivo di un nuovo villain.