The Batman: Robert Pattinson con il costume di Ben Affleck in una nuova immagine

The Batman, il protagonista Robert Pattinson indossa il costume di Ben Affleck in una nuova fan art.

Robert Pattinson sarà il protagonista di The Batman e, in una fan art, indossa il costume che è stato di Ben Affleck, in Batman V Superman.

C'è chi già si immagina Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello, anche se ci vorrà un po' prima che i fan possano vedere una foto ufficiale del protagonista nelle vesti di Batman, come dimostra la fan art diffusa tramite Instagram dall'utente bat_universe.

Il nuovo protagonista è stato ritratto con la stessa tuta indossata da Ben Affleck in Batman V Superman, Suicide Squad e Justice League, e sembra avere già un discreto successo tra i fan, anche se alcuni commenti negativi sono sempre presenti: "Sarà grandioso" "La pelle che luccica non fa di lui il mio Batman" sostiene qualcuno, rievocando

"Non vedo l'ora di vedere questo film"

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves, il regista dietro Cloverfield e War for the Planet of the Apes, e la sua produzione inizierà non prima del 2020, probabilmente il 13 gennaio in Inghilterra.

Le notizie ufficiali su The Batman sono davvero minime, dovremo aspettare un po' di più per avere news sulla trama e sul possibile cast che accompagnerà Robert Pattinson. Ricordiamo che l'ex-star di Twilight è uno dei personaggi più attesi tra gli ospiti a Venezia 2019, che aprirà i battenti il 28 agosto.