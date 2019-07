The Batman: Robert Pattinson rimpiazza Ben Affleck in una nuova immagine

Robert Pattinson al posto di Ben Affleck, è lui il nuovo Batman in una fan art.

Robert Pattinson rimpiazza Ben Affleck in una nuova immagine fan art di The Batman. L'immagine testimonia il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo Batman del DCEU.

Pochi mesi fa è arrivato l'annuncio che tutti attendevano: il nuovo Bruce Wayne dopo l'uscita di scena di Ben Affleck sarà l'inglese Robert Pattinson. The Batman sarà diretto da Matt Reeves e vedrà protagonista un Uomo Pipistrello più giovane con spiccate doti di detective.

Mentre i fan del San Diego Comic-Con 2019 hanno lanciato un appello a Matt Reeves chiedendogli di non rovinare The Batman, l'artista digitale Mizuri ha creato una fan art che mostra Robert Pattinson al posto di Ben Affleck nei panni del nuovo Batman con indosso una Batsuit ispirata al franchise videogame Batman: Arkham.

Le riprese di The Batman inizieranno il 13 gennaio in Inghilterra, mentre l'uscita al cinema negli Stati Uniti è programmata per il 25 giugno 2021.