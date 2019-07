The Batman, i fan a Matt Reeves: "Non rovinare il nostro film"

In occasione del San Diego Comic-Con, i fan di Batman hanno dato al regista Matt Reeves un consiglio molto preciso rispetto a The Batman.

Quando Matt Reeves metterà le mani su The Batman dovrà stare molto attento, i fan l'hanno avvertito con un messaggio davvero poco rassicurante: "Non rovinare il nostro film".

È successo durante un panel del San Diego Comic-Con 2019 a cui il regista stava partecipando insieme al compositore Michael Giacchino. Niente che avesse a che fare con il supereroe DC o con Matt Reeves in senso stretto - il titolo dell'incontro era "Anatomia musical di un supereroe" -, ma alla vista del regista il pubblico presente nella Ballroom 20 non si è trattenuto dall'esclamare all'unisono: "Hey Matt, don't screw up our Batman movie", che in italiano suona più o meno come "Hey Matt, non rovinare il nostro film di Batman!". O se preferite: regista avvisato mezzo salvato.

A filmare la scena è stato Michael Giacchino, che ha poi inviato la clip a Matt Reeves, il quale, nel condividerla, ha ironicamente commentato: "Niente è meglio di un piccolo incoraggiamento". Il messaggio all'apparenza davvero poco amichevole è solo l'ultimo dei modi che la fanbase del Cavaliere Oscuro ha trovato per dimostrare il proprio affetto verso il personaggio e quanto siano grandi le aspettative per The Batman. Proprio ora che la pre-produzione del cinecomic, con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello, è ufficialmente iniziata. Per le riprese vere e proprie c'è ancora un po' di tempo, inizieranno il 13 gennaio in Inghilterra, mentre l'uscita al cinema negli Stati Uniti è programmata per il 25 giugno 2021. Matt Reeves ha tutto il tempo, dunque, per non rovinare The Batman.