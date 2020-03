The Batman: riprese del film interrotte a causa del Coronavirus

Le riprese di The Batman, il film con Robert Pattinson, saranno sospese per un paio di settimane a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Per The Batman la Warner Bros. ha annunciato una sospensione di due settimane delle riprese, a causa del Coronavirus. Come riportato dal sito Deadline, la major ha comunicato che continuerà a monitorare la situazione attentamente, in attesa di nuovi sviluppi. Il film, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni di Batman, era in produzione a Londra da gennaio. Jeffrey Wright, che interpreta il Commissario Gordon, ha commentato la situazione su Twitter, parlando del fatto che è rientrato negli Stati Uniti in attesa di aggiornamenti.

The Batman, la cui uscita è prevista per giugno 2021, è il secondo film della Warner Bros. a subire modifiche nel calendario di lavorazione a causa dell'epidemia di COVID-19: nei giorni scorsi è stata interrotta la produzione di Elvis, biopic a cura di Baz Luhrmann, dopo che a Tom Hanks è stato diagnosticato il virus. Continuano invece le riprese di Matrix 4 a Londra, ed è previsto che quelle di Animali Fantastici 3 inizino a breve in Irlanda.

Altri studios - Disney, Universal, Sony e Netflix - hanno sospeso le riprese di tutti i loro lungometraggi live-action, e in molti casi hanno anche rimandato l'uscita di film già pronti, a causa della chiusura o dell'uso limitato delle sale in molti paesi (in Italia e Francia i cinema sono completamente chiusi, mentre negli Stati Uniti vige la regola di un posto sì e uno no, fino al 30 aprile). La Warner, dal canto suo, non ha ancora posticipato nulla, dato che non ha titoli in uscita prima di metà maggio, quando si presume che la situazione possa essersi calmata un minimo. Per l'esattezza, a maggio è prevista l'uscita di Scooby!, lungometraggio d'animazione basato sui personaggi della Hanna-Barbera, mentre a giugno dovrebbe arrivare Wonder Woman 1984, atteso sequel targato DC Comics, e il mese di luglio è quello di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.