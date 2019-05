The Batman: il Pinguino e Catwoman saranno i villain del film?

The Batman sembra avrà come protagonista l'attore Robert Pattinson e tra i villain che dovrà combattere Bruce Wayne nel nuovo cinecomic dovrebbero esssrci il Pinguino e Catwoman.

A rivelarlo è stato il sito The Hollywood Reporter parlando del casting attualmente in corso per l'atteso progetto prodotto da Warner Bros..

Nel lungometraggio diretto da Matt Reeves dovrebbero quindi rientrare in scena i due nemici apparsi sul grande schermo per la prima volta in Batman - il ritorno con il volto di Danny DeVito e Michelle Pfeiffer.

La ricerca degli eredi delle due star per The Batman non inizierà ufficialmente prima del raggiungimento definitivo dell'accordo con Robert Pattinson che sembra sia imminente. L'attore non ha avuto modo di leggere la sceneggiatura, tuttavia ha incontrato il regista e ha avuto modo di parlare del modo in cui ha intenzione di sviluppare il progetto e dei potenziali interpreti per i villain, tra cui potrebbe esserci anche l'attore Josh Gad. Nel lungometraggio potrebbe inoltre apparire l'Enigmista.

The Batman dovrebbe essere distribuito nelle sale americane il 25 giugno 2021 e le riprese inizieranno in autunno.

