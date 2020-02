The Batman: il compositore Michael Giacchino ha visto il costume di Robert Pattinson

Il compositore di The Batman Michael Giacchino ha avuto la fortuna di vedere in anticipo il costume di Robert Pattinson, ma ha scelto di mantenere il riserbo sui dettagli.

Il compositore di The Batman, Michael Giacchino, ha potuto vedere in anteprima il costume di Robert Pattinson, come ha rivelato nel corso di un'intervista a Hey U Guys, alimentando l'hype dei fan.

Durante l'intervista, Giacchino ha confessato: "Adoro vedere le diverse versioni di Batman. Prendi una serie a fumetti e offri uno sguardo nuovo sul personaggio, è sempre stato divertente. A questo punto facciamo tutti parte di un unico arazzo."

Per quanto riguarda la volontà di creare qualcosa di diverso, il compositore di The Batman ha aggiunto: "Matt Reeves e io abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati per un anno. Siamo come migliori amici così possiamo parlare di tutto. Stiamo cercando di portare la storia in una nuova direzione, di offrire una diversa versione, speriamo di fare qualcosa di unico."

Parlando della scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman, Giacchino ha aggiunto: "Lui è un attore fantastico, incredibile, ma in questa industria viene etichettato per una cosa e se va bene sarai costretto a ripeterla per sempre. Non è giusto, lui è un fantastico attore che può fare quasi tutto, non vedo l'ora di vederlo in un ruolo così diverso dagli altri."

Parlando di qualcosa di unico, i rumor sul costume di Robert Pattinson circolano sul web ormai da settimane e si parla di qualcosa di mai visto prima. Giacchino svela ridendo: "L'ho visto, ma non posso dirvi niente!"

