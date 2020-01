The Batman: Robert Pattinson ha già girato scene in costume? L'indizio in un video

La star di The Batman Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene con indosso il costume dell'Uomo Pipistrello; l'indizio in un video.

Le riprese di The Batman hanno appena preso il via, ma a quanto pare Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene in costume. A far pensare che l'attore abbia già sperimentato cosa significhi recitare con indosso cappuccio, mantello e maschera di Batman è un video in cui compare con indosso i resti di un pesante trucco.

Di recente Robert Pattinson è stato premiato con il premio per il Miglior Attore Britannico ai London Film Critics' Circle Awards. Sfortunatamente l'attore, impegnato sul set, non è potuto intervenire di persona, ma ha ringraziato per il riconoscimento in un video in cui ringrazia per il premio. Dal video si vede chiaramente il trucco scuro che gli circonda gli occhi, lasciando pensare che abbia già girato alcune scene con la maschera e il cappuccio di Batman indosso.

Si vocifera che il costume di Batman nel film di Matt Reeves sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic.

The Batman, firmato da Matt Reeves e Mattson Tomlin vede nel cast Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne / Batman, Jeffrey Wright sarà James Gordon, Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano come Edward Nashton / The Riddler, Colin Farrell sarà Oswald Cobblepot / The Penguin, Andy Serkis vestirà i panni del fedele Alfred Pennyworth e John Turturro avrà il ruolo di Carmine Falcone.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.