The Batman, Matt Reeves rivela: "Quando Robert Pattinson ha accettato Tenet ero devastato"

Dopo aver saputo della sua presenza in Tenet, il regista Matt Reeves aveva paura che Robert Pattinson non avrebbe accettato la parte in The Batman.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, sta vivendo ora un grande successo grazie al film campione d'incassi, ma prima di iniziare ha avuto paura che il suo protagonista Robert Pattinson rifiutasse la parte per colpa di Tenet di Christopher Nolan.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Come tutti sappiamo, Christopher Nolan ha diretto la famosa trilogia de Il Cavaliere Oscuro, che ha riscosso un enorme successo negli ultimi decenni. Per questo, quando Robert Pattinson è stato preso per un ruolo in Tenet, ultimo film di Nolan, Matt Reeves ha avuto seriamente paura che l'attore potesse dire no a The Batman:

"Nolan aveva alzato tantissimo l'asticella per ciò che riguarda Batman, e quindi sarebbe stato difficile arrivarci anche solo vicino. Ero a conoscenza del fatto che stesse realizzando Tenet e ho pensato fosse davvero una figata. Infatti ho pensato fosse un po'... Ho scritto la storia, la sceneggiatura con Rob in mente. Volevo che fosse il mio Batman. Non avevo idea se fosse interessato a essere Batman e quando annunciarono che era entrato nel cast di Tenet per Chris ne sono rimasto devastato".

The Batman, Robert Pattinson: "Ho studiato come lottano i pipistrelli per prepararmi al ruolo"

Il regista era convinto che Robert Pattinson, dopo aver lavorato con Nolan, non avrebbe mai preso in considerazione il suo progetto: "Ero convinto, perché aveva fatto tutti questi film d'autore e aveva lavorato con tutti questi registi interessanti... Se farà un film di successo, sarà Batman e ne farebbe più di uno? Quando ha girato un film di successo con uno dei cineasti definitivi di Batman, ho pensato: 'Va bene, eccolo lì. Non vorrà essere Batman'".

Come tutti sappiamo, le paure di Matt Reeves per The Batman non si sono avverate e ora Robert Pattinson interpreta il giovane Bruce Wayne al cinema, nel film che è al primo posto delle classifiche dei box office mondiali.