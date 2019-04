The Batman: Matt Reeves fa gli auguri di compleanno a Batman, svelato il nuovo logo?

Il regista di The Batman Matt Reeves fa gli auguri via social all'Uomo Pipistrello, ma lo sfondo della foto svelerebbe il possibile logo del film.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha fatto gli auguri al personaggio di Batman per il suo ottantesimo compleanno, ma la foto postata sui social media potrebbe aver svelato il nuovo logo e altri indizi sul film in arrivo. Dopo l'accoglienza controversa a Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, Ben Affleck ha abbandonato il ruolo dell'Uomo Pipistrello lasciando campo libero a un Batman più giovane.

A occuparsi di The Batman, nuova rilettura delle avventure dell'Uomo Pipistrello progettata da Warner Bros., sarà Matt Reeves che farà il suo ingresso nel DC Extended Universe. The Batman arriverà al cinema nel 2021, le riprese dovrebbero prendere il via a dicembre 2019, ma ancora non sappiamo chi incarnerà il nuovo Cavaliere Oscuro. Rumors, poi smentiti, hanno indicato tra i possibili sostituti di Ben Affleck Armie Hammer e Oscar Isaac.

Justice League: Ben Affleck sarà ancora Batman nel sequel?

In questa situazione di incertezza, Matt Reeves ha preso la parola su Twitter per augurare buon 80° compleanno a Batman postando una vignetta tratta da Detective Comics Issue #27, prima apparizione canonica di Batman nei fumetti pubblicata 80 anni fa. Lo sguardo attento dei fan ha notato che sullo sfondo della foto postata da Reeves appare quella che potrebbe essere una copia della sceneggiatura di The Batman con un logo molto simile all'originale logo del fumetto di Batman.

L'immagine è sfuocata, ma la posizione del logo sullo sfondo sembra tutt'altro che casuale. Questo significa che The Batman tornerà a usare il classico Bat-Simbolo creato da Jerry Robinson nel 1940 e apparso per la prima volta sulla copertina di Batman #1? Al momento non è dato saperlo, la foto potrebbe essere un semplice omaggio di Matt Reeves ai creatori del personaggio di culto. Reeves in precedenza ha annunciato che il nuovo Batman sarà diverso dai precedenti, visto che verranno messe in luce le sue abilità di detective, il che potrebbe rappresentare un richiamo alle origini e un modo per prendere le distanze dal Batman dark e violento di Zack Snyder. Ma questo lo scopriremo più avanti.

