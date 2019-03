Justice League: Ben Affleck sarà ancora Batman nel sequel?

Ben Affleck potrebbe vestire ancora i panni di Batman nel sequel di Justice League, Justice League Part Two. La notizia è piuttosto strana visto che Ben Affleck ha detto addio all'Uomo Pipistrello di recente, ma a confermare la presenza di Affleck nel sequel di Justice League sarebbe Variety all'interno di un articolo dedicato al divo.

Descrivendo la partecipazione di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice, Daniel Nissen scrive: "Affleck interpreterà il Cavaliere Oscuro ancora una volta nel preannunciato sequel di Justice League ."

Non è chiaro se la notizia sia errata o se Variety abbia informazioni non ancora rese pubbliche che ha inserito in un articolo senza pensare. Di recente Ben Affleck ha confermato la sua uscita di scena da The Batman svelando i motivi che lo hanno spinto a rinunciare al film di cui, in un primo tempo, doveva essere anche regista.

Rivedremo dunque Ben Affleck con indosso il mantello dell'Uomo Pipistrello? A fare chiarezza, riaccendendo le speranze, interviene un'intervista all'attore Ray Fisher, interprete di Cyborg in Justice League, il quale ha specificato che anche se The Batman vedrà protagonista un Batman più giovane, questo non significa che il Batman più maturo non possa comparire in altri film. i fan di Ben Affleck incrociato le dita in attesa di conferme da parte di DC.

