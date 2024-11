The Batman: il Joker di Barry Keoghan avrà una serie tv tutta sua

Barry Keoghan è in trattative per tornare a vestire i panni del Joker per due progetti, ecco quali.

Sono trapelate alcune informazioni interessanti per i fan della DC dal podcast Marvelvision: Barry Keoghan è in trattative per tornare a vestire i panni del Joker, ma non in The Batman 2, bensì come villain principale in The Batman 3.

Inoltre, il Joker di Keoghan sarà il protagonista di una serie di Max che si svilupperà fino a The Batman 3, proprio come Matt Reeves e compagnia hanno fatto con The Penguin. Questa scelta è stata influenzata proprio dal successo del Pinguino, che ha fatto registrare numeri stellari sin dal suo debutto a settembre.

La nuova trilogia di Batman e il Joker

Il Joker di Keoghan appare verso la fine di The Batman come un prigioniero di Arkham senza nome che parla con l'Enigmista (Paul Dano). Da allora, si è detto che avrebbe avuto un ruolo molto più importante nel sequel. Ora sembra che avrà solo un altro cameo nel secondo capitolo.

Matt Reeves dovrebbe girare The Batman 2 all'inizio del prossimo anno. Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Andy Serkis dovrebbero tornare nel cast. A settembre, Reeves aveva confermato a Collider che avrebbe trasformato i suoi film di Batman in una trilogia.

Dopo molte bozze, la sceneggiatura di The Batman 2 è stata finalmente completata a settembre. Nessun dettaglio della trama è trapelato e l'intero progetto è stato avvolto da una profonda segretezza.

Reeves si sta prendendo il suo tempo con questo film, e per una buona ragione. Il prossimo anno sarà particolarmente importante per il DCU di James Gunn, con Superman in uscita in estate. Inoltre, un altro film sull'Uomo Pipistrello del DCU è in lavorazione, si tratta di The Brave and the Bold di Andy Muschietti, che racconterà le storia del figlio di Batman, Damian Wayne.