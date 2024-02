Batman: The Brave and the Bold, Andy Muschietti non dirigerà più il film DCU?

Stando agli ultimi rumor, il regista di IT e The Flash non sarebbe più legato al progetto

Qualche mese fa era stato confermato che James Gunn aveva ingaggiato Andy Muschietti per il film sul Cavaliere Oscuro del nuovo DCU, Batman: The Brave and the Bold, ma stando alle ultime voci di corridoio il regista non sarebbe più legato al progetto.

Il problema è che Muschietti ha diretto The Flash, un film che ha perso più di 150 milioni di dollari per la Warner Bros e che è stato ridicolizzato dalla critica al momento dell'uscita. Gunn ha assunto Muschietti prima che tutti avessero visto The Flash, quindi, come potete immaginare, si trova in una posizione un po' difficile.

John Rocha di Hot Mic riferisce ora di aver sentito che Muschietti non dirigerà The Brave and the Bold e che con ogni probabilità, è stato gentilmente licenziato. Si tratterebbe di una questione puramente d'immagine per Gunn e compagnia. Se si vuole lanciare il nuovo DCU e liberarsi dei disastri del precedente DCEU, non è una buona mossa quella di assumere il regista di The Flash.

Muschietti ancora nel mondo di Stephen King

Muschietti è il regista di entrambi i film di It e ha recentemente girato la serie prequel di Max Welcome To Derry. È salito alla ribalta con il film horror del 2013 La madre. È un regista tenuto molto in considerazione alla Warner Bros.

The Brave and the Bold è stato il terzo film del DCU a vedere l'ingaggio di un regista. Lo stesso Gunn dirigerà Superman: Legacy e James Mangold è al timone di Swamp Thing. Dal poco che sappiamo sulla trama, The Brave and the Bold seguirà Batman mentre impara a vivere con il suo figlio biologico, Damian Wayne, che assume anche l'identità di Robin.

Chi sostituirà Muschietti? Il film sarà rimandato a tempo indeterminato? Sarebbe una mossa intelligente da parte di Gunn. C'è già il franchise di Batman di Matt Reeves al momento e aggiungere un altro Batman così presto non sarebbe l'idea migliore.