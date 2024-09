The Batman 2: Patrick Schwarzenegger sarà Mr. Freeze nel sequel di Matt Reeves?

The Batman 2 sarà ambientato in inverno, e si sta aprendo una possibilità che Patrick Schwarzenegger interpreti Mr. Freeze, come fece suo padre Arnold

Durante una recente intervista, il regista di The Batman, Matt Reeves, ha dichiarato che il suo attesissimo sequel sarà ambientato in inverno (probabilmente intorno a Natale o Capodanno), il che ha dato origine ad alcune speculazioni sul fatto che Mr. Freeze potrebbe essere presentato come il cattivo del film.

Si tratta di un balzo in avanti enorme, ovviamente, ma la voce ha ormai preso il sopravvento su internet, soprattutto dopo che Patrick Schwarzenegger ha pubblicato un post particolare, sottolineando: "L'inverno sta arrivando, con lui arriverà anche L'uomo di ghiaccio?"

The Batman - Parte 2: ci sarà Mr. Freeze nel film?

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Come sicuramente saprete, il padre di Patrick, Arnold Schwarzenegger, ha interpretato Mr. Freeze in Batman and Robin del 1997. Alcuni fan hanno pensato che potesse insinuare che avrebbe interpretato una nuova versione del personaggio nel sequel di The Batman.

L'attore Gen V si è però affrettato a zittire le possibili voci sulla sua presenza in The Batman 2, rispondendo con: "Nah haha ma vorrei!"

The Batman 2, perché Joel Edgerton e Josh Hartnett sarebbero perfetti per Harvey Dent/Due Facce

C'è una possibilità che Mr. Freeze appaia nel film? Tutto è possibile, ma diremmo che è altamente improbabile. Reeves ha già confermato di non avere alcun interesse nell'utilizzare alcun cattivo fantastico in questo universo.

Sebbene una versione più realistica del Dr. Victor Fries potrebbe essere un'opzione, diremmo che il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson manderà quasi sicuramente un cattivo diverso al fresco. Nella stessa intervista, Reeves ha confermato che ha ancora intenzione di completare la trilogia che aveva inizialmente immaginato prima che James Gunn e Peter Safran assumessero il ruolo di co-direttori dei DC Studios.

The Batman: Robert Pattinson "smascherato" in un'immagine dal trailer

"Sì, è ancora il piano. Voglio dire, si attiene molto fedelmente al percorso che avevamo immaginato".

C'era una certa preoccupazione che i piani eventualmente in atto potessero cambiare con la formazione del DCU, soprattutto perché una nuova versione del Cavaliere Oscuro sarà introdotta in The Brave and the Bold più avanti. Per fortuna non sarà così ed avremo la fortuna di vedere tutta la trilogia di Matt Reeves.