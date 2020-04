E se la scena post titoli di coda di The Batman introducesse il Joker versione Arthur Fleck in vista di una sua apparizione nell'eventuale seguito?

The Batman introdurrà il Joker di Arthur Fleck nella scena dopo i titoli di coda? Se lo chiede Screenrant ipotizzando una scena creativa che anticiperebbe la presenza del Joker nell'ipotetico sequel di The Batman.

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Nelle intenzioni di Warner Bros. e del regista Matt Reeves, The Batman dovrebbe dar vita a una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro. Il film, attualmente in stand-by dopo i primi mesi di lavorazione, dovrebbe uscire nel 2021 gettando le basi per il nuovo take sul vigilante mascherato interpretato stavolta da Robert Pattinson. Anche se Matt Reeves ha confermato che The Batman non sarà una storia delle origini, sappiamo che faremo la conoscenza di una versione giovane e inedita di Bruce Wayne che muove i primi passi come vigilante a Gotham City.

Confermata l'apparizione dei villain Enigmista, Pinguino e Catwoman, resta da capire se The Batman giocherà la carta del Joker in un'eventuale scena post-titoli di coda in modo da anticipare l'arrivo del villain, nella versione di Arthur Fleck, nel sequel. resta da capire, naturalmente, se Joaquin Phoenix accetterà di tornare o se Warner opterà per un recasting.

The Batman, Matt Reeves: "Non sto riscrivendo il film, ma sto ripensando il tono"

Arthur Fleck ha fatto la sua apparizione in Joker, cinecomic anomalo, low-budget, R-rated completamente sconnesso dal DC Universe che si è rivelato un successo di pubblico e Oscar, permettendo a Joaquin Phoenix di conquistare un Oscar come miglior attore per la sua incredibile performance. Da tempo si parla di un ipotetico sequel, non confermato né smentito né dal suo protagonista né dal regista Todd Phillips. E se invece il Joker in questa folle versione farà la sua comparsa nella saga di The Batman? Joker è ambientato nel 1981, mentre The Batman si svolgerà negli anni '2000, da quanto ne sappiamo. Possibile un rilascio di Arthur Fleck dal Manicomio di Arkam dopo vent'anni di prigionia? Impossibile prevederlo, ma l'ipotesi - tutta da confermare - non è priva di fascino.