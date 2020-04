The Batman, Matt Reeves: "Non sto riscrivendo il film, ma sto ripensando il tono"

Mentre è impegnato nella promozione della nuova serie Amazon Tales from the Loop, il regista Matt Reeves ha smentito l'intenzione di voler riscrivere in parte The Batman, ma ha ammesso di stare ripensando il tono del film durante la pausa forzata dalle riprese.

Un camera test di The Batman

Matt Reeves ha girato un 25% di The Batman prima che l'emergenza sanitaria imponesse uno stop alle riprese. Dopo due mesi, il film con Robert Pattinson in lavorazione a Londra è in stallo e sono iniziati rumor che vorrebbero il regista impegnato a scrivere alcune parti della storia.

Matt Reeves ha smentito le notizie ufficiose in un'intervista a Deadline in cui specifica di non aver intenzione di modificare la storia che ha impiegato due anni a scrivere, ma ha rivelato di non aver ancora iniziato a montare il girato, circa un quarto del film, perché sta ripensando al tono di The Batman:

"Succede tutte le volte che si gira qualcosa. Accadono cose che non ti aspettavi, incidenti felici, sorprese: è qualcosa che è vivo. Le sfide stanno nello scoprire il tono di scene a cui non avevamo pensato che fanno da collante in alcune parti della storia. Nasce la possibilità di esplorare nuove possibilità a cui non avevamo pensato. Un film come The Batman è talmente complesso che è impossibile prevedere tutto prima, ma fornisce momenti imprevisti che ti aiutano a ripensare a come vuoi realizzare determinare sequenze".

Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione, dopo lo stop imposto dalla crisi internazionale, Matt Reeves sembra ottimista: "Adesso è troppo presto per fare previsioni, ma non riesco a pensare di non finire le riprese a Londra. La situazione è fluida."