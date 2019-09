The Batman: Jeffrey Wright potrebbe interpretare il Commissario Jim Gordon, Jonah Hill sarà uno dei villain?

Il casting di The Baman si anima con il possibile arrivo di Jeffrey Wright nei panni del Commissario Jim Gordon e di Jonah Hill in quelli di un villain.

Qualcosa si sta muovendo nel casting di The Batman: poche ore fa è giunta la notizia del possibile ingaggio di Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Jim Gordon, mentre Jonah Hill potrebbe interpretare uno dei villain annunciati nel film.

Berlino 2019: Jonah Hill in veste di regista al photocall di MID90s

I rumor volevano il regista Matt Reeves interessato ad affidare il ruolo del Commissario Gordon a un attore di colore. Il primo nome circolato era quello del premio Oscar Mahershala Ali, futuro protagonista del reboot Marvel di Blade.

Nella trilogia sul Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan a interpretare Jim Gordon era Gary Oldman, seguito poi da J.K. Simmons in Justice League. Adesso potrebbe toccare a Jeffrey Wright.

Arriva da Deadline il rumor che vorrebbe Jonah Hill in trattative per il ruolo di uno dei numerosi villain che dovrebbero comparire in The Batman. Hill non avrebbe ancora firmato e il ruolo per cui Matt Reeves lo vorrebbe è ancora top secret, ma c'è chi scommette su Pinguino o Enigmista. Gli altri villain contro cui il Batman di Robert Pattinson si dovrà confrontare sarebbero Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

The Batman: Christian Bale ha dato a Robert Pattinson un consiglio prezioso

Kevin Smith ha ora dichiarato che una "fonte affidabile" gli avrebbe rivelato che il cinecomic dovrebbe trarre ispirazione da The Long Halloween, fumetto scritto da Jeph Loeb e illustrato da Tim Sale a partire dal 1996. La storia potrebbe essere particolarmente adatta al progetto con protagonista Robert Pattinson perché è ambientato agli inizi della lotta contro il crimine a Gotham City, mostrando Bruce Wayne alle prese con le indagini su un misterioso killer chiamato Holiday e che entra in azione ogni mese. Batman cerca quindi di scoprire l'identità del criminale prima che ci sia un'altra vittima, oltre a dover fare i conti con gli scontri in corso tra le famiglie Maroni e Falcone. Tra le pagine appaiono villain come Poison Ivy, il Cappellaio Matto, l'Enigmista e molti altri.

The Batman uscirà il 25 giugno 2021.