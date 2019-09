The Batman: Christian Bale ha dato a Robert Pattinson un consiglio prezioso

Christian Bale in una scena di Batman Begins

Christian Bale ha dato a Robert Pattinson, futuro protagonista di The Batman, un consiglio molto particolare sulla gestione del ruolo. Bale, com'è noto, ha interpretato l'Uomo Pipistrello in tre occasioni, tra il 2005 e il 2012.

Lo riporta la testata americana Variety, che ha intervistato Christian Bale al Festival di Toronto per l'anteprima di Ford vs. Ferrari e per l'occasione gli ha chiesto un parere sul nuovo attore scelto per incarnare l'icona dei fumetti. Bale ha definito Robert Pattinson "una buona scelta", e poi ha impartito il seguente consiglio: "Assicurati di essere in grado di fare pipì da solo." Non è la prima volta che l'attore gallese fa una dichiarazione simile, avendo avuto parole dello stesso tipo per Ben Affleck quando questi ottenne il ruolo di Batman nel 2013.

La battuta di Christian Bale si riferisce a un problema che accomuna molti interpreti di supereroi sullo schermo: i costumi sono spesso poco pratici per certe attività fisiologiche, in particolare quello di Batman che richiede molto tempo per essere rimosso qualora fosse necessario andare in bagno. La cosa è anche stata oggetto di ironia in due lungometraggi degli ultimi dieci anni: in Iron Man 2 c'è la scena in cui Tony Stark, ubriaco, se la fa addosso mentre indossa la sua armatura, mentre in Shazam! l'alter ego adulto di Billy Batson, interrogato sui propri poteri dopo essersi trasformato per la prima volta, risponde "Non so neanche come pisciare con questo coso addosso!".

Nel caso specifico di Christian Bale, le modifiche al costume furono integrate nella trama de Il cavaliere oscuro, dove Lucius Fox spiega che la nuova versione consente al vigilante di Gotham di muoversi con maggiore agilità durante i combattimenti. Rimane da vedere come sarà la variante indossata da Robert Pattinson, che vedremo sullo schermo nell'estate del 2021 in The Batman di Matt Reeves.