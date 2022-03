The Batman è una garanzia, ancora in testa al box office italiano con un milione di euro

The Batman: Robert Pattinson con Jeffrey Wright in una scena dal film

The Batman prosegue la sua corsa al box office italiano conservando la prima posizione per la terza settimana consecutiva. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello incassa un altro milione di euro arrivando a un totale complessivo di 8,4 milioni, un successo inaspettato perfino per una pellicola così attesa e ricca di star. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

The Batman: 10 cose the potreste non aver notato

Debutta in seconda posizione la commedia di Riccardo Milani Corro da te, interpretata da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. il film vede protagonista un imprenditore scapolo e donnaiolo che si finge costretto su una sedia a rotelle per conquistare la sua nuova preda. Qui la nostra recensione di Corro da te, che raccoglie 689.000 euro da 457 sale.

Non sfonda il debutto italiano dell'acclamato Licorice Pizza, tenera storia d'amore e d'amicizia tra due adolescenti nella Valley degli anni '70 diretta dal regista Paul Thomas Anderson. Tante le lodi al film e ai suoi interpreti Alana Haim e Cooper Hoffman, come indica anche la nostra recensione di Licorice Pizza, che però raccoglie solo 435.000 euro in 360 sale.

Ancora peggio il debutto del nuovo disaster movie di Roland Emmerich, Moonfall, solo quarto con 275 milioni da 343 sale, nonostante la presenza delle star Halle Berry, Patrick Wilson e Michael Peña. Come rivela la nostra recensione di Moonfall, nel film, una misteriosa forza è riuscita a far uscire la Luna dalla sua orbita e a metterla in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente ed ex-astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) riesce a trovare una soluzione per salvare il pianeta, ma solo l'astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il cospirazionista K.C. Houseman (John Bradley) sono disposti a crederle. Questo trio di eroi improvvisati organizza così una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutti coloro che amano, solo per scoprire che la Luna, in realtà, non è quello che pensavamo che fosse.

Moonfall: i primi cinque minuti del film con Halle Berry e Patrick Wilson

Uncharted scende al quinto posto e incassa altri 212.000 euro che lo portano a un totale di 5,9 milioni. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.