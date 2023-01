The Batman è il film rivisto più volte del 2022

The Batman di Matt Reeves è risultato essere il film più rivisto in assoluto dell'anno. A riportare questa informazione è stato Letterboxd, community cinematografica, definendola la pellicola "Most Obsessively Rewatched" del 2022. Un traguardo importantissimo per una storia che rilancia il personaggio in solitaria dopo circa un decennio.

Questo risultato deriva dai dati raccolti fra i milioni di utenti che utilizzano Letterboxd, dimostrando che The Batman è stato visto molte più volte rispetto al Top Gun: Maverick di Tom Cruise, ad Everything Everywhere All at Once e altri blockbuster come Spider-Man: No Way Home.

Il fascino della pellicola non risiede solamente nel modo in cui Bruce Wayne è stato caratterizzato da Robert Pattinson e dalla sua nuova storia, ma anche nel contesto in cui si muove, nella Gotham oscura e definita al dettaglio che sembra promettere moltissimo per il futuro. Stiamo parlando di una vera e propria esperienza veicolata da un protagonista immerso fino al collo nel marciume, cercando di restare a galla insieme ai suoi stessi spettatori.

The Batman: Metropolis esiste nell'universo di Matt Reeves, la conferma nel fumetto di Paul Dano

Nel cast di The Batman, oltre a Pattinson, troviamo anche: Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (Commissario Gordon(, Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Pinguino) e John Turturro (Carmine Falcone).