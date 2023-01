The Batman: Metropolis esiste nell'universo di Matt Reeves, la conferma nel fumetto di Paul Dano

Il fumetto firmato da Paul Dano e dedicato al suo villain Enigmista, The Riddler: Year One, conferma che la città di Metropolis, dimora di Superman, esiste nell'universo di Matt Reeves.

DC Comics ha recentemente pubblicato The Riddler: Year One, un fumetto scritto dalla star di The Batman Paul Dano, incentrato sulla discesa nella follia del suo villain Enigmista. Il fumetto contiene la conferma che la città di Superman, Metropolis, esiste nell'universo di The Batman.

Nel fumetto viene mostrata una donna con in mano un biglietto del treno che la porterà a Metropolis. Questa non è la prima volta in cui viene confermato che Metropolis esiste nel Bat-Verse di Matt Reeves: il libro per bambini Batman: An Original Movie Novel ha rivelato che un personaggio chiamato Dex proveniva proprio da Metropolis ed era un membro del LexCorp Race Team.

Nessun dettaglio aggiuntivo sulla città viene rivelato in The Riddler: Year One, ma poiché Matt Reeves ha contribuito alla storia, è corretto affermare che Metropolis esiste sicuramente in questo specifico universo DC. Ciò non significa necessariamente che Superman sia là fuori, anzi, si prevede che il franchise di The Batman rimarrà autonomo.

Piuttosto che progettare un nuovo incontro/scontro tra Batman e Superman, Matt Reeves sembra molto più interessato ad ampliare il parco villain di Gotham City. Una serie TV su Pinguino è già in lavorazione per HBO Max, seguita da voci su piani futuri su Joker, Clayface e altri villain. Restiamo in attesa di ulteriori novità al riguardo.