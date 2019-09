Eddie Redmayne ha rivelato che il suo sogno è interpretare l'Enigmista in The Batman.

Eddie Redmayne vuole interpretare l'Enigmista in The Batman. L'attore premio Oscar ha lanciato la sfida, il suo sogno sarebbe proprio quello di interpretare uno dei supervillain in arrivo nel nuovo cinecomic sull'Uomo Pipistrello.

Eddie Redmayne nella miniserie I pilastri della Terra

"Mi piacerebbe un sacco interpretare l'Enigmista" ha dichiarato Eddie Redmayne a IMDb. In precedenza aveva svelato: "Sono un grande fan dei fumetti. Vado a vedere i cinecomic e quelli di qualità li adoro. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni degli attori della saga degli Avengers, alcuni sono miei amici. Oggi con la profondità e l'importanza crescente dei cinecomic, è straordinario far parte di questi progetti."

Per il momento la candidatura di Eddie Redmayne non avrebbe trovato risposta. Dopo l'ingaggio di Robert Pattinson, il casting di The Batman sarebbe in corso nella massima segretezza. Dalle indiscrezioni sulla trama di The Batman trapelate di recente, nel film sarebbero presenti numerosi villain e tra questi dovrebbe trovar spazio anche l'Enigmista. Non ci resta che attendere la conferma da parte di Warner Bros., Dc e del regista Matt Reeves.

