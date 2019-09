The Batman: le indiscrezioni sulla trama del film con Robert Pattinson

Le prime indiscrezioni sulla trama di The Batman parlano di una detective story che vedrà il Cavaliere Oscuro intepretato da Robert Pattinson indagare su un serie di strani omicidi. Per il momento si tratta solo di rumors, e quindi vanno prese con la dovuta cautela.

Secondo lo youtuber Daniel Richtman i dettagli sulla trama di The Batman giustificano anche il perché nel film ci saranno tanti villain. The Batman vede al centro della sua storia un'indagine, spiega Richtman: "Quando alcune persone iniziano a morire in circostanze strane, Batman si immergerà nel mondo oscuro di Gotham per trovare le prove e risolvere il mistero, o meglio una cospirazione legata alla storia della città e ai criminali che ne fanno parte." "Nel film, ci saranno tutti i villain di Batman e sono tutti potenziali sospetti" Le notizie più recenti parlano di almeno quattro villain, tra cui Catwoman e Pinguino.

Tempo fa il regista del film, Matt Reeves, aveva spiegato che non si tratterà di una origin story e neanche di un adattamento della graphic novel Batman: Year One di Frank Miller e aveva sottolineato che si sarebbe trattato di una detective story di genere noir in cui vedremo "Batman ancora più in modalità detective rispetto a quanto visto finora nei film"

"Io sono Batman", disse Robert Pattinson ai tempi di Twilight

Le riprese di The Batman inizieranno il prossimo inverno in Gran Bretagna e si parla di un'uscita del film prevista per il 25 giugno 2021. Dopo una lunga situazione di stallo, dovuta ad intoppi e cambi di cast (inizialmente il protagonista doveva essere Ben Affleck e Robert Pattinson è stato annunciato solo di recente) finalmente per The Batman inizia a muoversi qualcosa, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere il film in sala.