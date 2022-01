The Batman: il costume de l'Enigmista e la trasformazione del Pinguino nelle nuove foto

Uno sguardo ravvicinato al costume de l'Enigmista e alla trasformazione del Pinguino nelle nuove foto di The Batman. Il cinecomic DC scritto e diretto da Matt Reeves arriverà nelle sale italiane il 3 marzo.

I piani di Matt Reeves di concentrarsi sul lato da "più grande detective del mondo" dell'iconico personaggio della DC Comics prenderanno forma in The Batman. Lee foto diffuse su Twitter offrono un'idea più precisa di come l'aspetto dei villain sarà influenzato da quest'ultima versione del grande schermo di Batman.

L'Enigmista di Paul Dano potrà non avere la bombetta o il bastone dell'iconografia classica, ma sembra decisamente un serial killer oscuro e pericoloso. Un punto interrogativo è stato incorporato nel suo costume e, per quanto possa essere un cambiamento drastico rispetto all'iconografia tradizionale, sembra giusto per una versione più attuale del personaggio.

Per quanto riguarda Pinguino, Colin Farrell ha insistito sul fatto che è semplicemente "Oz" quando lo incontriamo in The Batman, ma il look aderente alla versione classica dei fumetti anticipa la futura trasformazione nel Pinguino.

The Batman è il film più atteso del 2022 secondo IMDb