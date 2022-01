The Batman è il film più atteso del 2022 secondo IMDb

Gli utenti di IMDb hanno votato The Batman, nuovo film di Matt Reeves incentrato sul Cavaliere Oscuro, come film più atteso del 2022 insieme al quinto capitolo di Scream.

Scream: una foto di Ghostface

The Batman è dunque il film più atteso del 2022, ma per vederlo dovremo attendere il 4 marzo. Il nuovo film che farà parte dell'universo DC vede Robert Pattinson, 35 anni, nei panni di Bruce Wayne, alias Batman, mentre affronta l'Enigmista (Paul Dano) con un assist di Catwoman di Zoë Kravitz.

The Batman si svolge durante il secondo anno di Bruce Wayne nei panni del Cavaliere Oscuro, nuovo vigilante di Gotham City. La città è stata sconvolta da una serie di omicidi e tocca a Batman catturare il responsabile: l'Enigmista. The Batman presenta anche diversi personaggi molto importanti dei fumetti, come il Commissario Gordon (Jeffery Wright), Catwoman (Zoe Kravitz) e il Pinguino (Colin Farrell). La Warner Bros. è evidentemente così fiduciosa sulle prospettive del film, che ci sono già due spin-off targati HBO Max in lavorazione, incentrati sia su Gotham PD che su Pinguino.

Di seguito vi mostriamo la lista completa dei film più attesi del 2022 secondo IMDb: