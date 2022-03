The Batman conserva il primo posto al box office USA e supera i 300 milioni

The Batman conserva la vetta della classifica e supera i 300 milioni complessivi negli USA, al secondo posto irrompe l'anime Jujutsu Kaisen 0: The Movie con un debutto che sfiora i 18 milioni.

The Batman: un'immagine dal trailer

Lo strapotere di The Batman al box office USA non si ferma. Il cinecomic campione di incassi conserva saldamente la prima posizione in patria, dove regna per la terza settimana consecutiva, aggiungendo 36,8 milioni a un incasso complessivo che supera ora i 300 milioni. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson a capo di un nutrito team di star continua ad attirare il pubblico in massa nei cinema, per la gioia di produttori ed esercenti. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

In seconda posizione irrompe l'anime giapponese Jujutsu Kaisen 0: The Movie, che apre con un incasso di 17,6 milioni raccolto in 2.286 sale e una media per sala di 6,482 milioni. Pur senza raggiungere il livello di Demon Slayer: the Movie - Il treno Mugen, che ha debuttato superando i 21,2 milioni, la performance dell'anime è comunque impressionante.

Perde una posizione l'avventuroso Uncharted, che incassa altri 8 milioni arrivando a un totale di 125,8 milioni. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Altro debutto in quarta posizione per X, slaser di Ti West ambientato nel 1979, che racconta la storia di un gruppo di cineasti intenzionati a girare un porno nel Texas rurale. Quando il loro solitario padrone di casa li coglie sul fatto, il cast si ritrova costretto a lottare per sopravvivere. L'horror interpretato da Mia Goth, Jenna Ortega e Brittany Snow apre con un incasso di 4,4, milioni da 2.865 sale, e una media per sala di 1,538 dollari.

Scende al quinto posto Dog, che racconta le disavventure di un ex ranger dell'esercito interpretato da Channing Tatum, impegnato a compiere un incredibile viaggio insieme a Lulu, un cane da pastore belga. I due salgono a bordo di una Ford Bronco del 1984 e partono con destinazione la costa del Pacifico nella speranza di arrivare in tempo al funerale di un militare. Lungo la strada si daranno del filo da torcere a vicenda, infrangeranno qualche legge, eviteranno di morire e impareranno ad abbassare la guardia pur di avere una possibilità di trovare la felicità. Un film che sta scaldando il cuore del pubblico americano e che incassa altri 4 milioni, superando i 54 milioni complessivi.