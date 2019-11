The Batman: Zoe Kravitz svela il taglio di capelli di Catwoman? (FOTO)

Zoe Kravitz interpreterà Catwoman in The Batman e ha rivelato in una foto su Instagram quello che potrebbe essere il taglio di capelli e look della sua Selina Kyle.

Zoe Kravitz sarà nel cast di The Batman nel ruolo di Catwoman e la sua ultima foto condivisa su Instagram potrebbe anticipare quello che sarà il taglio di capelli che sfoggerà nel film di Matt Reeves.

Come si può vedere nella foto, Zoë Kravitz sfoggia un taglio di capelli pixie che le sta benissimo e valorizza il suo bel viso e che riprende il look della Catwoman dei fumetti.

In The Batman Zoe Kravitz affiancherà Robert Pattinson che a sua volta interpreterà Batman. I due attori si conoscono da molti anni, ha detto Pattinson, e tra i due c'è una stima reciproca che si spera possa veicolare un'adeguata alchimia sullo schermo. Se parte del look di Zoe sembra a buon punto, Robert Pattinson avrebbe qualche difficoltà a mettere su massa muscolare, come rivelato dagli ultimi report, ma siamo certi che prima o poi l'ex vampiro di Twilight troverà la forma fisica ideale per calarsi nei panni dell'Uomo Pipistrello.

Nel cast di The Batman ci saranno anche Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon, Paul Dano in quelli dell'Enigmista, quindi Colin Farrell in quelli del Pinguino, mentre Andy Serkis sarà Alfred Pennyworth, e John Turturro sarà Carmine Falcone. A loro si aggiunge l'esordiente Jayme Lawson.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.