The Batman: Jeffrey Wright annuncia l'inizio delle riprese

The Batman arriverà sugli schermi solo il 25 giugno 2021 e le riprese sono iniziate nella città di Londra, come rivela un tweet condiviso online da Jeffrey Wright.

L'attore, che ha il ruolo del comissario Gordon, ha infatti scritto online che era pronto a immergersi nel mondo tratto dai fumetti della DC. Jeffrey Wright ha condiviso: "Mi sono svegliato alle 10 di sera in preda al jet lag pensando di essere in ritardo. Ora sono le 4.45 del mattino. Esco per andare a Gotham".

Sui social sono inoltre apparse ulteriori foto inedite scattate a Londra, dove è stata ricostruita la città di Gotham, dove entrerà in azione Bruce Wayne nella versione interpretata da Robert Pattinson in The Batman, diretto da Matt Reeves.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) 5 gennaio 2020

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert.....!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol — Wade Gravett (@WadeGrav) 6 gennaio 2020

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, diffuse la settimana scorsa hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Colin Farrell, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.