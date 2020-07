The Batman, Colin Farrell: "Il film è incredibilmente originale"

La star di The Batman, Colin Farrell, ha lodato pubblicamente l'originalità del progetto e il coraggio del regista Matt Reeves. Farrell veste i panni del villain Oswald Cobblepot, alias, Pinguino.

"Ho visto Batman - il ritorno il giorno in cui è uscito, perciò ho visto il Pinguino di Danny DeVito e l'ho amato" ha ricordato Farrell a SFX magazine. "Il primo Batman con Jack Nicholson, Kim Basinger e Michael Keaton era incredibile. E il Pinguino di Danny era ambiguo, è incredibile, lo ricordo così chiaramente".

Colin Farrell prosegue: "Ho guardato i film di Batman coi miei figli, ma questa sceneggiatura è incredibilmente originale. Entra nel tema, ma non prende in prestito dalle altre opere; è nata dalla mitologia di Bruce Wayne, Batman e Gotham, ma sembra qualcosa di mai visto prima. Matt Reeves ha fatto un lavoro incredibile rendendo familiare e al tempo stesso unica e nuova la materia. Ero un fan dei film di Chris Nolan e di ciò che ha fatto con quel mondo. Ha dato vita e immediatezza e contemporaneità nel significato. Per queste ragioni è davvero bello far parte di questo progetto".

