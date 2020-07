Come ha svelato il suo direttore della fotografia, The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred.

Il direttore della fotografia di The Batman Greig Fraser ha anticipato nuovi dettagli sul plot del film che, a quanto pare, ruoterà attorno alla relazione tra Bruce Wayne e il maggiordomo Alfred, interpretato da Andy Serkis.

Un camera test di The Batman

"Si tratta di un film incentrato sui personaggi, sul personaggio di Andy Serkis e sul personaggio di Robert Pattinson. La sceneggiatura è davvero buona, come tutti i lavori di Matt" ha anticipato Greig Fraser.

In The Batman il ruolo di Alfred sarà, dunque, centrale e il film scaverà a fondo sulla relazione tra il giovane Bruce Wayne e il suo maggiordomo e padre putativo, che lo ha cresciuto e guidato quando è rimasto orfano.

"Ci stiamo divertendo un sacco a realizzare questo film. Stiamo facendo del nostro meglio. Sentiamo un sacco di pressione, ma non penso che Matt faccia film privi di pressione. Per realizzare la versione americana di Lasciami entrare, ha dovuto sostenere un enorme pressione. Per fare i film sul pianeta delle scimmie ha dovuto gestire una produzione imponente. E naturalmente Batman è un film molto atteso, perciò la pressione è alle stelle. Ma lui è un regista coraggioso."

Matt Reeves ha dimostrato in passato di avere un notevole istinto per la scelta degli attori, istinto che lo ha portato a grandi performance e a incredibili risultati anche con la motion capture. Greig Fraser è convinto di ritrovare lo stesso livello di virtuosismo nel mondo di Batman:

"Il casting è una parte fondamentale del processo, ma solo un regista davvero bravo riesce a trovare l'emozione in cose che sono naturalmente prive di sentimenti. Parlo di animali, scimmie. Ha fatto un lavoro incredibile in quel mondo, sono davvero felice di vederlo all'opera e collaborare con lui per Batman."