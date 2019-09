The Avengers, Tom Hiddleston: "Chiedere a Chris Hemsworth di darmi un vero pugno è stata una pessima idea"

Tom Hiddleston ha chiesto a Chris Hemsworth a dargli un vero pugno sul set di The Avengers, ma l'idea non si è rivelata delle migliori.

Ospite del Late Show con Stephen Colbert, Tom Hiddleston ha raccontato un episodio occorso sul set del primo The Avengers: "C'era una scena in cui Thor deve colpire Loki in faccia, e io indossavo le corna, che pesano 13 chili. Non riuscivo a sentire il colpo in faccia, così ho detto a Chris 'Credo che dovresti colpirmi per davvero'. E' stata un'idea terribile. Sono andato giù come un masso".

Nel corso dell'ospitata da Colbert, Tom Hiddleston è stato attento a non rivelare alcun tipo di spoiler né ha fatto chiarezza sulla sorte toccata a Loki: il Dio dell'Inganno è vivo o morto? La risposta, come indica Hiddleston, sarà contenuta nella serie Disney+ Loki. Scoprite i dettagli della trama di Loki, che entrerà in lavorazione a inizio 2020 e arriverà su Disney+ nel 2021.