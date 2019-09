Loki, Tom Hiddleston: "La serie rivelerà se Loki è morto per davvero"

Per scoprire se l'ingannevole Loki ci ha truffato ancora una volta o se è veramente morto, dovremo attendere l'arrivo della serie tv con Tom Hiddleston su Disney+.

La star Tom Hiddleston ha specificato che per scoprire se Loki è veramente morto i fan dovranno guardare la serie tv in arrivo su Disney+.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

La sorte di Loki sta particolarmente a cuore ai fan dell'MCU. A prima vista il Dio dell'Inganno dovrebbe essere morto in Avengers: Infinity War. Grazie alla Gemma dello Spazio, Avengers: Endgame il Loki del passato sfugge agli Avengers per andare chissà dove. Nella serie Disney+, Tom Hiddleston tornerà nuovamente nei panni di Loki, con molta probabilità del Loki della timeline alternativa del 2012 visto in Endgame.

Nel corso di un'ospitata al Late Show con Stephen Colbert, Tom Hiddleston ha svelato nuovi dettagli su Loki evitando con accuratezza ogni spoiler.

"Negli anni trascorsi tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, uscito in primavera, mi sono state poste due domande. I quesiti sono i seguenti: "Loki è veramente morto?" e "Che cosa farà Loki col cubo?" [Ride] Si tratta sempre del cubo in qualche modo. La serie tv risponderà a entrambi i quesiti."

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Loki sarà la chiave mancante nella Fase 4 dell'MCU?

Le parole dell'attore inglese confermano che il Tesseract non è solo uno strumento per riportare in vita Loki, ma avrà un ruolo chiave nella serie Disney+ visto che permetterà al personaggio di viaggiare nello spazio e nel tempo.

Scoprite i dettagli della trama di Loki, che entrerà in lavorazione a inizio 2020 e arriverà su Disney+ nel 2021.