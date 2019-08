Loki: Tom Hiddleston svela quanti episodi avrà la serie tv Marvel

Tom Hiddleston ha svelato da quanti episodi sarà composta Loki, la serie tv di Disney+ di cui sarà protagonista, e il loro numero è perfettamente in linea con quanto già sappiamo circa le altre serie che Marvel sta preparando per la piattaforma streaming.

Per quanto le parole di Tom Hiddleston non siano ancora state confermate dalla Disney, in base a quanto dichiarato a MTV nel corso di un'intervista, Loki sarà composta da 6 episodi. Anche Elizabeth Olsen aveva parlato di un numero simile di puntate per la sua serie tv WandaVision, così come lo stesso dovrebbe accadere con The Falcon and the Winter Soldier, il che porterebbe a concludere che, per i suoi show su Disney+, Marvel preferisca puntare sul formato della miniserie.

Disney+: Loki, WandaVision, Hawkeye e le altre serie Marvel in arrivo

La serie tv dedicata al dio degli inganni è ufficialmente in sviluppo dallo scorso autunno. Nonostante il pubblico avesse già assistito alla morte di Loki per mano di Thanos in Avengers: Infinity War, è stato il campione d'incassi Avengers: Endgame a "riportare in vita" il personaggio: durante uno dei salti temporali il Loki visto in The Avengers è riuscito a fuggire con il Tesseract. Come Kevin Feige ha confermato nel corso dell'ultimo San Diego Comic-Con, il Loki che vedremo nella serie tv sarà proprio quello di Endgame.

Loki, che non arriverà prima del 2021, sarà una storia di redenzione e di epiche battaglie per il dio degli inganni ma anche piena di dialoghi divertenti e con parecchi riferimenti allo scenario pop, come lo stesso Hiddleston ha confermato nel corso dell'intervista ma come ci si sarebbe aspettato con la scelta dello showrunner, Michael Waldron, lo stesso di Rick e Morty.