Loki, i dettagli sulla trama della serie Disney+ con Tom Hiddleston

Loki sarà tra le serie tv che sbarcheranno su Disney+ e grazie alle informazioni diffuse dal sito MCU Cosmic, che cita fonti di produzione, ora possiamo scoprire alcuni dettagli in più sullo show con Tom Hiddleston, con il quale il Marvel Cinematic Universe si appresta ad entrare in una nuova era.

Le nuove informazioni sulla trama che circolano sulla serie svelano che Loki cambierà volontariamente gli eventi in corso, scatenando il caos. Un'ipotesi che sembra sensata considerando che Loki deve ancora riabilitato in quel preciso momento della sua vita. Nonostante cerchi in tutti i modi di rovinare l'evoluzione della storia, gli eventi di Avengers: Endgame hanno stabilito che non riuscirà a danneggiare il flusso temporale dell'MCU, ma con le sue azioni creerà una serie di realtà alternative. La serie potrebbe dare una risposta anche al modo in cui Loki riesce a viaggiare nel tempo nonostante possieda la Gemma dell'Infinito solo in Avengers: Endgame.

Loki, Tom Hiddleston:"La serie Disney+ sarà un nuovo inizio, ma non posso spiegarvi perché"

Un'opportunità incredibile di approfondire ulteriormente il personaggio anche per Tom Hiddleston:"Sapevo fosse una figura complessa. Intelligente ma vulnerabile. Arrabbiato, perso, distrutto e spiritoso. Ho pensato fosse un'opportunità straordinaria ed è cresciuto molto in questi film. Non me lo sarei mai aspettato".

Il debutto di Loki è previsto sulla piattaforma streaming Disney+ nella primavera 2021.