The Acolyte: la showrunner anticipa più stagioni e rivela che ci saranno episodi incredibilmente corti

Nonostante il trailer di The Acolyte abbia diviso i fan, la regista e showrunner della nuova serie Star Wars in arrivo a giugno ha anticipato l'esistenza di piani per realizzare più stagioni e ha anche accennato alla lunghezza dei singoli episodi.

Alla domanda, quanto degli otto episodi dello show si vede nel trailer di The Acolyte, Leslye Headland ha risposto: "Le immagini provengono da diversi episodi. Non da tutta la serie, ma direi da più o meno 4 o 5 episodi".

Svelata la durata degli episodi

Per quanto riguarda la durata di ciascuno di essi, sembra che gli episodi di The Acolyte saranno più brevi rispetto a come siamo stati abituati in passato. "Circa 30 minuti, sì. Direi che alcuni sono un po' più lunghi, come il finale, che credo sia di 40 minuti. Ma ce ne sono anche alcuni che credo durino appena 30 minuti. In media, direi che sono tra i 30 e i 35 minuti".

I fan di Star Wars sono rimasti delusi quando gli episodi di The Mandalorian e Ahsoka, ad esempio, hanno raggiunto la soglia dei 30 minuti, ma in genere perché gli episodi precedenti vantavano episodi molto più lunghi.

Tuttavia, sembra che The Acolyte sia stato sviluppato tenendo conto di questa specifica durata. Inoltre, come per The Mandalorian e Ahsoka, sembra che anche il nuovo show abbia piani per continuare per più stagioni dopo la prima.

"Direi che, quando l'ho proposto, l'ho sicuramente presentato come uno show di più stagioni", ha rivelato Headland.

"Ci sono molte cose alla fine di questa stagione che penso siano fili narrativi che non sono legati, di sicuro. Tuttavia, sono il tipo di scrittrice che non è interessata a un cliffhanger. Voglio che si abbia la sensazione di aver avuto un particolare tipo di catarsi e un'esperienza emotiva nel guardare questi otto episodi, perché mi piace ricompensare il pubblico".

The Acolyte - La seguace, la regista svela: "Uno degli autori non ha mai visto Star Wars"

"Penso ancora che questo significhi che si possono aggiungere cose del tipo: 'Voglio vedere dove andrà a finire' e 'Oh, non avevo capito che quella persona fosse collegata a quell'altra in questo modo, e mi piacerebbe vederne di più'. Ma non c'è qualcosa per cui poi devi aspettare due anni. Queste cose richiedono un'eternità per essere realizzate, quindi non vorrei fare mai una stagione che non sembri completa, anche se rimane aperta per altre storie".

The Acolyte: La seguace debutterà in streaming su Disney+ il 5 giugno con i primi due episodi.