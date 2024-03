The Acolyte - La seguace: nel trailer della nuova serie Star Wars i Jedi sono in grave pericolo

Come promesso ieri, Disney+ ha ufficialmente diffuso in streaming il teaser trailer di The Acolyte - La seguace, la nuova serie Star Wars in arrivo il prossimo giugno, ambientata in un epoca in cui i Jedi vivevano il loro periodo di massimo splendore.

Come capiamo fin dalle primissime battute del filmato, una potente forza oscura si sta risvegliando e presto arriverà a minacciare l'ordine stabilito dai Jedi in un epoca, quella dell'Alta Repubblica, in cui i guardiani della pace vivono il loro periodo più splendente. Nel trailer poi facciamo la conoscenza dei diversi personaggi, tra cui quello del Maestro Jedi interpretato da Lee Jung-jae di Squid Game e della Jedi di Carrie-Anne Moss.

The Acolyte - La seguace, il poster della serie Star Wars

Il cast

Il personaggio principale sarà interpretato dall'attrice Amandla Stenberg. Lo show racconterà una storia inedita che si svolgerà nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Nel cast troviamo poi Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo. I primi due episodi della serie debutteranno su Disney+ il 5 giugno.

Star Wars: The Acolyte, la showrunner promette "scene d'azione con i Jedi mai viste prima"

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".

Il trailer