Star Wars: la showrunner di The Acolyte svela cosa sarebbe accaduto a Qimir/Lo Straniero

La serie targata Disney+ si è conclusa dopo una sola stagione, lasciando in sospeso il racconto e la showrunner ha condiviso qualche risposta alle domande dei fan.

La serie The Acolyte è stata cancellata dopo una sola stagione, lasciando i fan di Star Wars con molte domande senza risposta riguardanti il ruolo dei personaggi negli eventi raccontati nella saga.

Tra le pagine di un nuovo libro dedicato alla realizzazione dello show targato Disney+, tuttavia, si rivela un dettaglio interessante riguardante Qimir/Lo Straniero, che era stato interpretato da Manny Jacinto.

Le rivelazioni della showrunner di The Acolyte

La serie era stata creata da Leslye Headland ed era stata ideata per avere più di una stagione, facendo tuttavia i conti con dei dati insoddisfacenti per quanto riguarda le visualizzazioni degli episodi sulla piattaforma di streaming e con un'accoglienza non particolarmente positiva da parte della critica e del pubblico.

La showrunner, in The Art of The Acolyte, rivela ora che Lo Straniero, interpretato da Manny Jacinto, sarebbe diventato il primo membro del gruppo conosciuto con il nome di Cavalieri di Ren, i guerrieri che usano il lato oscuro della Forza e che sono stati citati in più occasioni grazie al legame con Kylo, il personaggio affidato ad Adam Driver nella trilogia che ha preso il via con Il Risveglio della Forza.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

Headland ha spiegato: "Era chiaro nel design del personaggio, oltre al fatto che sapevamo avremmo introdotto Darth Plagueis, che finirà per avere Palpatine come apprendista".

Leslye, parlando di The Acolyte: La seguace (di cui potete leggere la nostra recensione del season finale) aveva aggiunto: "Seguire la Regola dei Due - una regola che limitava i Sith al concetto che dovevano essere in due in ogni momento, un maestro e un apprendista - era un modo per far continuare la storia se lo Straniero fosse stato il primo Cavaliere di Ren, un gruppo vicino ai Sith che sappiamo alla fine sopravvive".

Una storia lasciata in sospeso

I fan della saga, tuttavia, non hanno potuto scoprire come il racconto sarebbe proseguito, lasciando quel capitolo della storia, ambientata circa 100 anni prima gli eventi mostrati in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, in sospeso e senza completare i collegamenti con l'universo cinematografico e televisivo targato Lucasfilm. La storia si svolgeva infatti nel periodo dell'Alta Repubblica, considerato un'era all'insegna della pace e del massimo splendore per l'Ordine Jedi.

Nel cast c'erano anche Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, e Charlie Barnett.