The Acolyte, questa scena tagliata avrebbe chiarito la svolta politica dei Jedi?

L'arrivo di The Acolyte in streaming qualche anno fa ha diviso ampiamente i fan di Star Wars, alcuni dei quali chiedono ancora a gran voce un continuo della storia.

Ora, alcuni dettagli aggiuntivi tratti dal nuovo libro The Art of Star Wars: The Acolyte di Kristin Baver hanno rivelato che il finale avrebbe dovuto originariamente includere una scena aggiuntiva che avrebbe spiegato meglio le azioni losche del Maestro Jedi Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson).

L'episodio - e la serie - si concludono ufficialmente con Vernestra che chiede consiglio a Yoda dopo la morte di Sol. Un insabbiamento degli eventi che hanno portato all'omicidio del Jedi e al ritorno del suo vecchio apprendista, Qimir, è sempre sembrato probabile, ma una versione precedente avrebbe chiarito che lei intendeva fare tutto il necessario per proteggere l'integrità dell'Ordine Jedi.

The Acolyte

La svolta politica dei Jedi nella galassia

La scena eliminata avrebbe mostrato Vernestra uscire dall'udienza del Senato e confrontarsi con l'imponente presenza del Palazzo del Senato Galattico su Coruscant, un'immagine pensata per sottolineare la realtà politica in cui stava entrando.

"C'è stato un momento in cui credo che si capisse la scelta di Vernestra di tradire Sol", ha spiegato la showrunner Leslye Headland. "Mentre lasciava il tribunale, la scena includeva una battuta del senatore Rayencourt: 'Benvenuta nel mondo della politica'".

Headland prosegue spiegando perché alla fine la scena è stata tagliata: "Mentre montavamo l'episodio, ci sembrava un po' strano concludere la storia di Vernestra per poi tornare a lei che parlava con Yoda", ha detto. "Non funzionava, ma è una di quelle cose che mi mancano davvero. Sono così triste che abbiamo dovuto tagliarla. Era una scena molto bella".

The Acolyte: Lee Jung-jae è Maestro Sol nella serie Star Wars

L'autrice sull'improvvisa cancellazione della serie

Durante una recente intervista con The Wrap, Headland è stata interrogata sulla The Acolyte: ecco perché la serie e ha affermato di non essere necessariamente sorpresa dalla decisione, ma piuttosto dal modo in cui è stata gestita l'intera faccenda.

"Penso di essere rimasta sorpresa dalla rapidità con cui è stata presa la decisione. Sono rimasta sorpresa dal modo in cui è stata gestita. Ma quando ho ricevuto alcune telefonate particolari riguardo alle reazioni, alle critiche e agli ascolti, ho pensato: 'Ok, ormai è tutto deciso'. Gli ascolti non erano chiari, perché, a quanto mi risulta, con Star Wars non si viene valutati solo in base al mercato in cui ci si trova in quel momento, ma anche rispetto a tutti gli altri progetti di Star Wars. Abbiamo raggiunto i Nielsen un paio di volte, non ogni settimana o cose del genere, ma un paio di volte abbiamo fatto breccia. Credo che sarebbe valsa la pena permettere al pubblico a cui era destinata di scoprirla. Ma non dipendeva da me. Quindi rispetto pienamente la decisione, anche se mi rattrista".

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

Manny Jacinto vuole tornare nei panni di Qimir

L'attore, che ha interpretato il misterioso Qimir (aka lo Straniero) in The Acolyte, ha più volte espresso con entusiasmo il suo desiderio di tornare nel franchise e magari proseguire con una seconda stagione della serie, definendo quel ruolo "la parte della sua vita" di cui è molto orgoglioso.

Jacinto ha anche ricordato che la showrunner Leslye Headland aveva in mente un arco narrativo di più stagioni (fino a tre) e che c'erano molte trame, compresa l'esplorazione di personaggi come Darth Plagueis, che avrebbero potuto svilupparsi in una Stagione 2, anche se ha evitato di dare false speranze insistendo che non ci sono conferme ufficiali.