The Acolyte - La seguace: 270.000 non mi piace su You Tube, i fan di Star Wars bocciano il trailer

Il trailer della nuova serie di Star Wars in arrivo, The Acolyte - La seguace, è stato bombardato da reazioni negative su YouTube collezionando oltre 270.000 Non mi piace. Sebbene il trailer, che ha debuttato all'inizio di questa settimana, abbia ottenuto oltre 155.000 Mi piace, le reazioni negative sono molte di più, indicando l'insoddisfazione dei fan verso la direzione intrapresa dall'amato franchise.

Diversi commenti lasciati da fan di Star Wars delusi e scontenti utilizzano una citazione dal trailer stesso per trasmettere il loro messaggio. "'Cosa vedi?' La sezione commenti è stata disattivata", ha scrito un utente, mentre un altro ha aggiunto: "'Chiudi gli occhi, cosa vedi?' Vedo il rapporto non mi piace/mi piace."

Sulla base dell'enorme quantità di reazioni negative accanto ai commenti, sembra che molti fan di Star Wars non proveranno nemmeno a guardare The Acolyte quando arriverà su Disney+ a giugno. "'Chiudi gli occhi, cosa vedi?' 'Cos'altro posso guardare'", dice un altro, mentre vari accusano la Disney di non capire cosa vogliono veramente i fan dal franchise: "Cosa vedi? Vedo che la Disney non capisce mai chi sia la loro fanbase e non dà loro mai quello che vogliono."

The Acolyte - La seguace, la regista svela: "Uno degli autori non ha mai visto Star Wars"

Di cosa parla The Acolyte - La seguace

La serie è descritta come un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto.

Il personaggio principale è interpretato dall'attrice Amandla Stenberg. Lo show racconta una storia inedita che si svolge nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Nel cast troviamo, inoltre, Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo. I primi due episodi della serie debutteranno su Disney+ il 5 giugno.