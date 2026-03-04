The Acolyte, uno Yoda cattivo era nei piani della Stagione 2 cancellata

L'autrice della serie ormai cancellata e ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars ha stuzzicato i fan con alcune delle sue idee che sarebbero state approfondite in una seconda stagione

The Acolyte ha diviso l'opinione pubblica fin dal debutto su Disney+. Purtroppo, la serie è stata anche oggetto di un evidente bombardamento di recensioni negative nei giorni precedenti la sua uscita, mentre i membri del cast di sesso femminile e non bianchi hanno subito abusi e insulti online.

La serie ha apportato alcuni cambiamenti significativi al canone di Star Wars, e questo è sempre un rischio per un franchise così amato dal pubblico. La notizia della cancellazione di The Acolyte: La seguace non è stata una grande sorpresa, ma l'assenza di una seconda stagione significa che molti filoni narrativi sono rimasti irrisolti.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

Yoda sotto un'altra luce nella Stagione 2?

Nel finale della prima e unica stagione di The Acolyte, la natura malvagia di Vernestra Rwoh viene rivelata poco prima che lei faccia visita a Yoda. Se ci fosse stata una seconda stagione, l'autrice Leaslie Headland ha affermato che il Maestro Jedi l'avrebbe aiutata a coprire i crimini di Qimir (che alla fine sono stati attribuiti a Sol).

"Sicuramente. Sì", ha detto, parlando di questi piani potenzialmente controversi per Yoda. "Non attaccatemi nei commenti, perché lo fa già in The Clone Wars. Quindi non voglio sentirne parlare".

I prequel di Star Wars hanno effettivamente dipinto il Consiglio Jedi in una luce piuttosto negativa e moralmente discutibile. Tuttavia, vista la reazione (che alcuni potrebbero definire eccessiva) alle decisioni prese in altri punti della serie, è probabile che questa scelta non avrebbe ricevuto un'accoglienza molto calorosa.

The Acolyte: una scena del settimo episodio

Cos'altro era previsto nella seconda stagione di The Acolyte

Headland ha poi confermato che Qimir/Lo Straniero non era un vero Sith e che le cicatrici sulla sua schiena erano il risultato della spada laser Light Whip di Vernestra Rwoh (i fan hanno a lungo ipotizzato che il loro rapporto di Maestro e Apprendista fosse terminato con un duello con le spade laser).

L'autrice ha anche aggiunto che Madre Koril è ancora viva e ha fortemente suggerito che le misteriose origini di Osha e Mae sarebbero state alla fine collegate alla misteriosa nascita di Anakin Skywalker. Possiamo quindi tranquillamente supporre che lo studio delle gemelle da parte di Darth Plagueis sia ciò che lo ha portato a trasmettere quella conoscenza a Palpatine, che si ritiene abbia usato la Forza per creare Anakin.

La reazione negativa dei fan di Star Wars

La prima stagione di The Acolyte ha scatenato una reazione particolarmente negativa di una parte del fandom: molti utenti hanno preso d'assalto le piattaforme di recensioni con valutazioni estremamente basse e si è parlato apertamente di review bombing, ossia di voti bassi dati in massa da persone che spesso non avevano neppure visto la serie.

Oltre alle critiche sulla percepita scarsa qualità della scrittura e della trama, un sottoinsieme di spettatori ha espresso commenti fortemente emotivi e peggiorativi, a volte carichi di bigottismo e attacchi personali agli attori, con accuse di "woke agenda" legate alla diversità del cast.