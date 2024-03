The Acolyte - La seguace, la regista svela: 'Uno degli autori non ha mai visto Star Wars'

Dopo l'uscita del trailer di The Acolyte - La seguace, la regista Leslye Headland ha svelato un po' di dettagli sulla prossima serie Star Wars in un'intervista all'Hollywood Reporter, compreso il fatto che uno degli autori non ha mai visto la saga principale.

La regista ha specificato che non si è trattato di una scelta causale ma di una molto mirata in tal senso: "Mi dicevo: 'Voglio che lo spettatore metta in discussione la narrazione'. Non voglio che io, che sono una fan da sempre, mi affidi a particolari riferimenti per creare suggestione ed emozione. Voglio che la suggestione se la guadagni e la provochi qualcuno che non ha una super familiarità con la storia".

Di cosa parla The Acolyte - La seguace

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".

Il personaggio principale sarà interpretato dall'attrice Amandla Stenberg. Lo show racconterà una storia inedita che si svolgerà nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Nel cast troviamo poi Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo. I primi due episodi della serie debutteranno su Disney+ il 5 giugno.