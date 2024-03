The Acolyte - La seguace: il trailer è il più visto di sempre per una serie Star Wars

Numeri da record per il trailer della nuova serie ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars

Il primo trailer di The Acolyte - La seguace, la prossima serie di Star Wars per Disney+, ha registrato un numero record di visualizzazioni, ma non tutte le reazioni sono state positive.

La serie televisiva è ambientata alla fine dell'Era dell'Alta Repubblica, l'età d'oro dei Jedi e della Repubblica. Purtroppo, ma nonostante le premesse affascinanti, i fan di Star Wars si sono divisi. Il debutto è previsto per il 5 giugno.

Nonostante le polemiche, Lucasfilm ha confermato che il trailer di The Acolyte: La seguace ha battuto i record dello studio registrando 51,3 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Lucasfilm ha condiviso anche un post celebrativo su Instagram, rivelando le impressionanti statistiche.

I fan di Star Wars si dividono

La serie ha suscitato parecchio dibattito, non solo positivo. Continuando una tendenza deludente di Star Wars, il solo trailer, che dura meno di due minuti, ha già scatenato notevoli polemiche e divisioni all'interno della fanbase.

I progetti di Star Wars hanno lunghi trascorsi con i fan quando viene presentato qualcosa di nuovo, una tendenza che risale certamente alle critiche negative di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, che hanno messo sotto accusa sia Ahmed Best, che interpretava Jar Jar Binks, sia Jake Lloyd, che interpretava il giovane Anakin, che nonostante i problemi di salute ama ancora la saga.

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".