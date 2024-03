Jake Lloyd, la madre dell'attore di Star Wars parla della sua malattia mentale: 'Ma ama ancora il franchise'

La madre di Jake Lloyd, Lisa, è tornata a parlare pubblicamente dei problemi di salute mentale del figlio 25 anni dopo la sua apparizione in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, dove interpretava il piccolo Anakin Skywalker. Tra le rivelazioni, Lisa Lloyd ha sfatato la leggenda secondo cui la malattia del figlio sarebbe sorta in seguito alle critiche del fandom tossico di Star Wars.

Il piccolo Jake Lloyd in una scena de La minaccia fantasma

In un'intervista con Scripps News, Lisa Lloyd ha spiegato che a suo figlio è stata diagnosticata la schizofrenia. "Sarebbe successo comunque" ha detto, rivelando che c'è una storia di schizofrenia da parte della famiglia del padre biologico e che non incolpa affatto Star Wars e la reazione negativa dei fan contro i prequel. "Mio figlio andava in bicicletta fuori, giocava con i suoi amici, non era consapevole di quello che dicevano i fan. Aveva subito qualche episodio di bullismo a scuola, ma questo è tutto".

Secondo Lisa Lloyd, i primi sintomi della malattia di Jake sono comparsi durante la scuola superiore. Suo figlio ha iniziato a parlare di varie "realtà" che non riusciva a distinguere. Inizialmente gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare, ma la situazione è peggiorata quando Jake Lloyd si è iscritto al Columbia College di Chicago nel 2007. "Perdeva molte lezioni, mi diceva che la gente lo seguiva", ricorda la madre di Jake. Nel marzo 2008 l'ex attore ha lasciato il college per vivere con sua madre e alla fine gli è stata diagnosticata una "schizofrenia paranoica".

"Non pensava di aver bisogno di prendere medicine perché non era malato"

l'attore Jake Lloyd

Come rivela sua madre, la storia di Jake Lloyd è davvero straziante e raggiunge l'apice con un crollo psicotico nel 2023. L'interprete di Anakin Skywalker avrebbe spento la macchina in mezzo a una strada trafficata a tre corsie e si sarebbe messo a urlare, facendo intervenire la polizia sul posto. "La polizia è arrivata e ha posto alcune domande a Jake", ricorda Lisa Lloyd. "Stava parlando con loro, ma non diceva niente di sensato. Era tutta insalata di parole." Jake è stato ricoverato in ospedale e trasferito in una struttura di riabilitazione per la salute mentale un paio di mesi dopo.

Secondo sua madre, oggi Jake Lloyd sta molto meglio di quanto si aspettasse, è in grado di socializzare e persino di guardare di nuovo i film; in precedenza gli mancava la concentrazione. "Ama tutte le novità di Star Wars", osserva Lisa e rivela che recentemente ha guardato la serie Ahsoka su Disney+. Gli ha persino regalato una action figure di Ahsoka Tano, il Jedi Padawan di Anakin Skywalker, come regalo di compleanno nella speranza che il miglioramento prosegua.