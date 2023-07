Star Wars: The Acolyte, la showrunner promette 'scene d'azione con i Jedi mai viste prima'

The Acolyte arriverà il prossimo anno su Disney+ e porterà con sé tante novità, incluso il modo in cui concepiamo le scene d'azione nell'universo di Star Wars. Questo è quanto promette, Leslye Headland, creatrice e showrunner della nuova serie ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica.

The Acolyte sorprenderà?

Prima di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, i Sith agivano solo nell'ombra, mentre gli Jedi e la Repubblica erano ai loro fasti.

È in questo contesto che troviamo i protagonisti di The Acolyte, la serie Star Wars capitanata da Leslye Headland (Russian Doll), che ha recentemente voluto anticipare qualcosa su ciò che ci attende su Disney+.

"Penso di poter dire con fiducia che non vedrete in altri show lo stesso tipo di azione che vedrete nella nostra serie, o almeno nello stesso modo in cui viene utilizzata da noi" riporta Screen Rant, riprendendo le parole di Headland in sede d'intervista con il podcast The Dagobah Dispatch.

The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars

Quanti Jedi vedremo?

Il commento della showrunner, nota Screen Rant, arriverebbe subito dopo aver spiegato che vedremo più Jedi che in ogni altro progetto di Star Wars, ma che non saranno necessariamente come ce li potremmo aspettare.

"Abbiamo più Jedi di quanti ne abbiate mai visti in altri contenuti di Star Wars ma, allo stesso tempo, vedrete anche dei personaggi più ambigui dal punto di vista morale che in ogni altro prodotto a tema Star Wars".

The Acolyte, la nuova serie Star Wars arriverà su Disney+ nel 2024: "È un incrocio tra Frozen e Kill Bill"

The Acolyte sembra dunque edificarsi su interessanti premesse, ma riuscirà la nuova serie di Disney+ a svilupparle a dovere e catturare il pubblico? Lo scopriremo solo nel 2024.